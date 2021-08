Centri estivi, riunione operativa presieduta da Rosario Lostumbo

L’assessore alle Politiche sociali Rosario Lostumbo ha presieduto una riunione finalizzata a trarre un bilancio delle attività dei centri estivi ludico-ricreativi di educazione all’aperto per bambini e adolescenti di età compresa fra i 3 e i 17 anni che il Comune, grazie a un finanziamento ministeriale di circa 240mila euro, è riuscito ad attivare anche quest’anno.

“La collaborazione con una ventina fra associazioni e cooperative che hanno in messo concretamente in campo le proprie competenze per realizzare, alcune di loro già dal 15 giugno, queste importanti attività è stata fondamentale nel garantire una risposta certa e tangibile alle famiglie”, ha sottolineato Lostumbo. “Amministrazione pubblica, mondo dell’associazionismo impegnato in questo campo e genitori hanno creato una rete sociale e formativa in perfetta continuità con il lavoro svolto fino a due mesi fa dalle scuole”, ha aggiunto Lostumbo ringraziando i partecipanti alla riunione e la responsabile dei centri estivi Aurora La Rosa. “I centri estivi sono una fondamentale agenzia educativa che serve a ridurre le distanze fra i bambini e a supportare concretamente le famiglie più povere”.