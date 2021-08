Sellia marina, panico per treno in transito con sbarre alzate

Se le sbarre di un passaggio al livello sono alzate, il treno non deve passare. Sembra un’ovvieta’ , ma non a Sellia marina dove alcuni testimoni raccontano un’altra storia.

Ieri, ore 10, pare che il treno sia passato con le sbarre di delimitazione alzate.

Solo il caso, ha voluto che li, in località Ruggero, ora di punta per i tanti villeggianti, non si trovasse nessuno di passaggio con automobile.

Basito il macchinista, sgomenti i passanti per qualcosa che stride con la logica. Storie così non devono più accadere: tocca a chi di dovere fare chiarezza su inverosimile accadimento.