Non solo i vertici aziendali ma anche i cardiochirurghi si sono dati appuntamento sotto la sede dell’Azienda sanitaria provinciale per cercare di trovare una soluzione per il Sant’Anna Hospital. Il tutto mentre numerosi soggetti affetti da patologie aspettano di essere operati e ricevere le cure presso la struttura sanitaria finita al centro dell’attenzione da ormai diversi mesi. Insieme ai medici ci sono, anche, i dipendenti della struttura.