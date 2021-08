Sellia, sabato di festa con i bambini

Il primo appuntamento del festival di Sellia non poteva non essere dedicato ai più piccoli: sabato prossimo, burattini e saltimbanchi per i bambini selliesi e non solo selliesi “A Sellia teniamo ai bambini ed ai ragazzi così tanto da aver dedicato loro un museo. Ci teniamo per passione oltre che per professione”, asserisce il primo cittadino Davide Zicchinella.

Sabato 7 agosto, si parte con uno spettacolo da non perdere animato da burattini e dei clowns giocolieri. Nel festival di Sellia tanto spazio anche ai medici americani che hanno deciso di fare sanità nel piccolo borgo. Tutto le iniziative verranno promosse in osservanza delle norme più recenti per il contenimento della pandemia.