Come organizzare le vacanze last-minute

È sempre più comune partire per una località all’ultimo momento, optando per un conveniente last minute: se anche tu stai pensando di far così, allora non potrai fare a meno di conoscere i nostri segreti.

Quale regione scegliere per la tua vacanza

Quando arriva l’estate non si può fare a meno di esplorare il proprio paese, specie se si desidera organizzare una piccola vacanza last minute. Proprio per questo, scegliere tra villaggi in Puglia o Calabria potrà essere davvero molto interessante, giacché in questo modo avrai la possibilità di scoprire un meraviglioso territorio del tuo paese, senza trascorrere chissà quanto tento in viaggio. I villaggi, peraltro, sono anche un’ottima soluzione se ci si sposta con la propria famiglia e, perché no, anche con il proprio animale (naturalmente, dovrai verificare se gli animali sono accolti e se vi sono degli spazi utili per il tuo cane o gatto). Prenotando in villaggio turistico che si affaccia sul mare, peraltro, potrai anche approfittare per trascorrere intere giornate al mare, senza neppure spostarsi troppo dal proprio alloggio o percorrere chissà quanti chilometri. Questo è sicuramente il tipo di vacanza che tanti amano fare, poiché ci si può realmente rilassare al mare.

Che cosa portare con sé in vacanza

Se ti stai chiedendo come sistemare la tua valigia per partire per un viaggio last minute, ti daremo tutte le indicazioni del caso. Per prima cosa, dovrai ovviamente accertarti che nelle vicinanze del tuo alloggio vi sia davvero tutto l’occorrente, così da portare solo il necessario in una piccola valigia. In questa maniera, se dovessi mai avere bisogno di qualcosa in più lo potrai reperire direttamente in farmacia o al supermercato. Se scegli una località di mare non potrai certamente fare a meno di portare con te due costume da bagno, un asciugamano da mare (mi raccomando, uno sottile, così da occupare meno spazio in valigia) e due cambi per andare in giro, senza dimenticare un paio di jeans. In questo modo, se si abbasseranno le temperature potrai indossare qualcosa di lungo, oltre ad un bel maglioncino o una felpa da ginnastica. D’altronde, il mal tempo potrebbe presentarsi quando meno te lo aspetti!

Come spostarsi senza impedimenti

Un altro aspetto assai importante da non sottovalutare sono gli spostamenti durante le vacanze. Se decidi di partire con un mezzo di trasporto pubblico, assicurati di soggiornare in un’area ben servita dagli autobus e dove è possibile recuperare velocemente un taxi. In questo modo, potrai muoverti liberamente per raggiungere delle località leggermente più lontane dalla tua camera da letto. Ad ogni modo, il nostro suggerimento è di scegliere comunque un bel villaggio turistico che dista poco dal mare, meglio ancora se raggiungibile a piedi, o comunque che mette a disposizione anche delle navette gratuite per arrivare direttamente in spiaggia. Alcuni alloggi, peraltro, mettono a disposizione le biciclette per spostarsi comodamente e raggiungere proprio la spiaggia o, comunque, muoversi all’interno della città. Molti poi attivano proprio delle convezioni che consentono di ottenere dei prezzi vantaggiosi per entrare in qualche luogo di intrattenimento – ad esempio, un parco acquatico – raggiungendo lo stesso con i mezzi pubblici. Insomma, potrai organizzare la tua vacanza all’ultimo minuto ottenendo anche degli evidenti vantaggi. Ora che hai in chiaro come spostarti al meglio per una piccola parentesi di relax al mare, sei pronto per prenotare il tuo soggiorno rilassante in una delle più belle regioni del sud Italia, che si affaccia sul mare, o perché no in una meravigliosa isola come la Sardegna o la Sicilia. Non ti resta che partire all’insegna dell’avventura e del relax insieme a tutta la tua famiglia oppure con il tuo gruppo di amici fidati!