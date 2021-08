Commissione ambiente e lavori pubblici, chiesto intervento urgente sul Corace

La commissione consiliare Ambiente e Lavori pubblici presieduta da Eugenio Riccio, sentiti gli uffici preposti e registrata l’inerzia degli stessi uffici, ritiene fondamentale un intervento del sindaco in quanto non è assolutamente accettabile che a 24 ore dalla denuncia di uno scarico fognario abusivo nel Corace, e quindi a mare, nessuno, per quanto di propria competenza, abbia posto in essere iniziative finalizzate a evitare che gli scarichi fognari finiscano in mare. Considerando l’inerzia della burocrazia la commissione auspica un intervento immediato del primo cittadino.

Alla riunione hanno partecipato, oltre al presidente Riccio, i consiglieri Praticò, Mirarchi, Angotti, Corsi, Ursino, Altomare, Ciciarello, Sergio e Manuela Costanzo, Ciciarello, Consolante, Gallo, Celi , Procopi, Pisano e Mancuso.