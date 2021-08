Fondazione Studi, c’è un catanzarese nel nuovo Consiglio di Amministrazione

Rinnovate le cariche ed insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro per il mandato 2021-2024, un triennio che si preannuncia ancor più decisivo per la Categoria nel ruolo di esperti delle dinamiche del lavoro e per accompagnare le imprese verso una nuova normalità una volta superato il periodo pandemico. Confermata la Presidenza di Rosario De Luca che sarà accompagnato dal Vicepresidente Carlo Martufi e dai Consiglieri Luca Caratti, Serafino Di Sanza, Giuseppe Oggiano, Paolo Puppo e Vincenzo Testa. Per il Collegio dei Revisori, invece, la nomina di Giuseppe Buscema in qualità di Presidente e di Gloria Cappagli e Marcello De Carolis come componenti.

Alla vigilia di un triennio importantissimo per i Consulenti del lavoro, impegnati in prima linea in quest’ultimo anno e mezzo di emergenza sanitaria ed economica per evitare il più possibile ripercussioni su aziende e lavoratori, formazione e informazione saranno al centro degli obiettivi del nuovo mandato della Fondazione che ha tra i suoi compiti primari quello di sostenere le attività del Consiglio Nazionale dell’Ordine e valorizzare la figura del Consulente del Lavoro attraverso il costante aggiornamento e perfezionamento tecnico, scientifico e culturale. Sulla spinta di crescita del Paese dettata dall’attuazione del Recovery Plan “è quanto mai necessario raccontare i cambiamenti che investono il mercato del lavoro e impattano sulle piccole e medie imprese del Paese e allo stesso tempo incrementare le competenze dei Consulenti del Lavoro attraverso la formazione”, spiega il Presidente De Luca. “La professione continuerà ad essere chiamata ad uno sforzo di aggiornamento importante – ha poi continuato – per stare al passo in un mercato del lavoro in continua evoluzione e profonda trasformazione che apre nuovi spazi di attività”. Nel rispondere a questa sfida saranno molteplici i progetti da portare avanti con i diversi strumenti a disposizione.

BUSCEMA:

“L’attività dell’importante ente, nel triennio di mandato, – ha dichiarato Giuseppe Buscema, che ricordiamo è anche presidente dell’Ordine di Catanzaro e membro del collegio dei revisori anche del Consiglio nazionale dell’Ordine – si preannuncia ancor più decisivo per la Categoria nel ruolo di esperti delle dinamiche del lavoro e per accompagnare le imprese a valle del fase pandemica peraltro non pienamente conclusa.

Le attività collegate all’attuazione del PNRR oltre alla delicata fase di gestione delle conseguenze sulle imprese e lavoratori, vedranno protagonisti i consulenti del lavoro – ha aggiunto Giuseppe Buscema – e la fondazione studi ha il delicato compito di fornire la formazione e gli strumenti necessari ai professionisti “.

Ha poi ricordato che “ la Fondazione Studi, offre un importante supporto alle istituzioni ed alla collettività anche grazie all’autorevole Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, che elabora costantemente importanti indagini sul mercato del lavoro e l’economia del Paese”.