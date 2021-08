Il 3 ottobre le beatificazioni di Nuccia Tolomeo e Mariantonia Samà

La Conferenza Episcopale Calabra si è riunita nei giorni scorsi a Lorica, per una seduta già programmata, ospite di Sua Ecc.za Mons. Leonardo Bonanno, in occasione del suo 50° anniversario di Sacerdozio e del 10° di Episcopato. Dopo la preghiera iniziale e l’approvazione del verbale della seduta precedente, il Presidente ha ricordato S. E. Mons. Antonio Cantisani, Arcivescovo Emerito di Catanzaro-Squillace, tornato alla Casa del Padre il 2 luglio u.s. e Presidente della CEC dal 1995 al 2002. Nel corso dei lavori sono state accettate le dimissioni da segretario della CEC di Mons. Renzo. Di seguito, è stata resa nota la comunicazione di Mons. Ignazio Sanna, Delegato dalla Sede Apostolica, che, soppresso il Movimento Apostolico dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, ha invitato a procedere al rinnovo dell’équipe formativa del Pontificio Seminario Teologico “San Pio X” e, contemporaneamente, a provvedere, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, all’Istituto Teologico Calabro “San Pio X”. Su queste due “provviste” si è aperta una proficua e feconda discussione, che ha generato decisioni che quanto prima saranno comunicate.

È seguita una riflessione sul “percorso sinodale” tra le Diocesi in Calabria. È stato quindi approvato dai Vescovi un messaggio che verrà rivolto ai Politici per le prossime elezioni regionali, per “la vita buona e giusta” della Regione, mentre Le Linee guida attinenti i problemi pastorali riguardanti le mafie che saranno pubblicate il prossimo 15 settembre, anniversario dell’uccisione di don Pino Puglisi, sono state oggetto di ulteriore approfondimento.

Contestualmente, sono state ribadite le scelte della CEC in merito all’approvazione del programma del 4° Corso accademico per l’anno 2021-2022 su “La Chiesa difronte alla ndrangheta”. Verrà parimenti attivato un nuovo corso di informazione e di formazione sulla “Tutela dei minori” da svolgere nel VI anno.

L’incontro con don Franco Liporace, Direttore Regionale dell’Ufficio Catechistico, ha poi consentito ai Vescovi di fare il punto della situazione del cammino tra le Diocesi calabresi per l’appuntamento del Convegno delle Chiese di Calabria, un cammino che testimonia di fatto la sinodalità delle Chiese. È stato anche firmato un protocollo d’intesa tra l’Ufficio Regionale per la Pastorale della Salute (CEC) e l’A.I.D.O, l’associazione italiana per la donazione degli organi.

In conclusione i Vescovi hanno fatto propria la preoccupazione del “Popolo dell’Acqua della Calabria” che si è riunito il 19 giugno, all’Abbazia di Corazzo, non solo per celebrare il 10° anniversario del referendum sulla pubblicizzazione dell’acqua (11-12- giugno 2011), ma anche per rilanciare la campagna per salvare l’acqua in Calabria dalle minacce, sempre ricorrenti, di privatizzazione, per cui la Conferenza Episcopale Calabra, dopo le chiare parole di Papa Francesco sull’acqua nella Laudato Si’, invita tutte le comunità cristiane a difendere e a custodire il bene comune dell’acqua.

Infine, Il Presidente della CEC Mons. Bertolone ha ricordato che il 3 ottobre pomeriggio a Catanzaro ci saranno le Beatificazioni di Nuccia Tolomeo e Mariantonia Samà.