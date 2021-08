Inaugurato il bassorilievo dedicato alla Monachella di San Bruno

A S.Andrea Apostolo dello Jonio (CZ), sabato 31 Luglio alle ore 19,00 in via Mariantonia Samà, è stato inaugurato e benedetto dal parroco Don Franco Palaia e da Don Tommaso Lentini il bassorilievo dedicato alla “Monachella di San Bruno”alla presenza del Signor Sindaco Nicola Ramogida. Il bassorilievo che raffigura la Beata Mariantonia Samà, è stato donato alla comunità Andreolese dal gruppo trekking “Il cammino della Monachella di San Bruno”.

Mimmo Campanella, Andrea Nesticò e Carmelina Stillo, ideatori del cammino hanno accolto i numerosi presenti illustrando le motivazioni che hanno fatto nascere e consolidare questo gruppo di camminatori. Riportiamo il contenuto del loro intervento:

“Benvenuti e ben trovati in questo angolo scelto e benedetto dal Signore, con la chiamata alla vita Beata della cara Mariantonia Samà.

Grazie a tutti voi per esserci e per condividere con noi del gruppo della Monachella di San Bruno questo importante avvenimento.

Si realizza stasera il nostro progetto di fare omaggio alla Monachella Mariantonia, di onorarla e di ringraziarla ancora una volta a nome di tutta la comunità.

Il nostro gruppo è qui presente e sta crescendo sia nel numero che nell’entusiasmo, è nato tre anni fa da una semplice ma importante intuizione di noi tre, Mimmo Campanella , Andrea Nesticò e Carmelina Stillo.

Andrea e Mimmo avevano già l’esperienza del Cammino di Santiago di Compostela, e nel mese di luglio di tre anni fa, partecipammo insieme al Cammino di San Francesco di Paola, ripercorrendo i luoghi che videro il Santo crescere nella vocazione e nella missione.

Al ritorno pensammo alla vita di Mariantonia ed a quanto sarebbe stato interessante, quasi doveroso, dedicarle il Cammino attraversando i boschi ed i sentieri che Mariantonia giovanissima percorse piena di speranza di guarigione e naturalmente per diffondere e far conoscere la sua testimonianza.

Questa idea è stata subito condivisa da tante persone, amici e amiche, di S.Andrea , di Isca, di Badolato, di Soverato, Montepaone , Catanzaro e dei paesi del comprensorio.

Guardare ed imitare la spiritualità di Mariantonia, divulgarla, farla conoscere con orgoglio e con un rendimento di grazie al Signore è e sarà il nostro principale impegno.

Ovviamente sarebbe riduttivo limitarsi alla divulgazione; è necessario essere contagiati dal Suo carisma, caratterizzato dalla capacità di ascolto, di conforto, di condivisione, di preghiere, di totale abbandono alla volontà del Signore, di accettazione della sofferenza offerta al “suo bel Gesù”.

Testimoniare questo modello di santità ci aiuterà a migliorare come persone, come cristiani sia nella vita individuale e familiare che in quella comunitaria ricca di relazioni.

La realizzazione del bassorilievo che tra poco sarà benedetto è frutto di una idea di Domenico Campanella che è stata accolta, condivisa e realizzata gradualmente.

Per farlo ci siamo rivolti alla bravura di un giovane artista Andreolese Giuseppe Stillo, che ha riprodotto il disegno ideato da Andrea Nesticò e che è diventato il “logo” del “Cammino della Monachella di San Bruno”.

Nel disegnarlo Andrea ha inserito la Torre dell’Orologio attaccata alla Chiesa Matrice, pensando a Mariantonia ed al suo sentire costante e quotidiano delle campanelle che ogni quarto d’ora scandivano le ore, giorno e notte, …….pensiamolo per 60 anni.

Poi il riferimento del laghetto di San Bruno a Serra, dove Mariantonia fu portata ed immersa con la speranza della guarigione, cosi prende anche la nota del Cammino “La via della Speranza” ed infine la sua figura supina adagiata nel suo giaciglio ad ammirare il suo “Bel Gesù”. Ecco l’opera bellissima di Giuseppe Stillo, che ne ha colto e trasmesso l’essenza, e oggi donata alla collettività dal Gruppo “Il Cammino della Monachella di San Bruno”.Concludendo questo importante evento, il gruppo ha calorosamente ringraziato le autorità, le associazioni, l’artista e tutti coloro che in vario modo hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa.