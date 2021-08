La costante crescita dello shopping online in Italia

La pandemia iniziata dal Coronavirus appena un anno fa, ha sicuramente generato una fortissima crisi, in tutta una serie di settori, in particolare in quello della ristorazione, turismo e commercio al dettaglio. Sono cambiate le abitudini, sono cambiati i modi in cui le persone si approcciano l’uno con l’altro, e non solo questo Eppure a fronte di tutto questo, c’è un settore che non solo non ha conosciuto crisi, ma ha beneficiato di un vero e proprio successo: stiamo parlando dello shopping online. In effetti, il navigare tra i più disparati e-commerce non è di certo cosa nuova. In Italia, già da qualche anno, sempre più persone hanno scelto di comprare oggetti d’arredo, vestiti, cibo, accessori, persino cellulari e televisori in uno dei tanti Store virtuali.

Tuttavia erano ancora tante le persone a non vedere di buon occhio commercio online, specialmente le generazioni passate, appartenenti agli over 50/60. Fino ad un ventennio fa sembrava quasi assurdo divulgare le proprie informazioni personali online anche perché, rispetto ai giorni odierni, non esistevano di certo social come Facebook, Instagram o Linkedin, divenuti tra i tanti usi anche dei veri e propri store online. Il comprare era semplicemente riferito ai negozi fisici, e persino il pagamento con il bancomat non era neppure così tanto utilizzato, poiché non si poteva di certo parlare di cashback ad esempio.

Se guardiamo per un secondo indietro, ci rendiamo conto di averne fatta parecchio di strada. Specialmente nel 2021 stiamo vivendo un periodo di forte crescita per quanto riguarda il settore della compravendita online, e possiamo notare come sempre più negozi virtuali, vedano nel giro di poco tempo un fortissimo ed ampio guadagno.

Ma perché questo boom di acquisti online?

Se pensiamo che in America lo shopping sul web era già utilizzato alla fine degli anni 90, mentre nel nostro paese ha iniziato ad essere posto come una delle prime scelte solo dopo diversi anni dall’inizio del 2000, ci si pone in automatico la domanda, e la risposta non tarda di certo ad arrivare: perché l’italiano ha bisogno di certezze concrete. Cos’ha spinto quindi nel Bel Paese, la popolazione ad incrementare il proprio acquisto di beni in moltissimi e-commerce? Scopriamolo insieme!

La crescita dello shopping online in Italia e l’uso del computer: due aspetti che camminano di pari passo

Sempre tornando all’esempio fatto poc’anzi sul ventennio precedente, l’utilizzo del computer era riservato davvero a pochi, poiché non esisteva di certo la possibilità di ospitare in casa veri e propri macchinari che richiedevano spazio. Il pc era destinato alle fabbriche o agli uffici, ma anche in quel caso la manodopera degli operai era ancora messa al primo posto. Con l’avvento dei primi computer fissi più maneggevoli e ‘domestici’, i siti Internet hanno iniziato ad entrare nella quotidianità delle famiglie fornendo sempre più scelte da parte del presunto cliente. Quanti di noi ricordano ad esempio E-Bay? Uno dei primi negozi online dove si poteva vendere di tutto, sia nuovo che usato a prezzi modici oppure di listino. Esso ebbe un enorme successo poiché forniva una compravendita sicura ed efficiente, rendendo a tutti gli effetti gli italiani ‘tranquilli’ che quei dati e quel denaro speso o ricavato fosse certo. Di lì a poco sarebbero stati tanti altri gli e-commerce a presentarsi tra i motori di ricerca (uno su tutti Amazon) fornendo ai vari clienti sempre più possibilità di comprare in totale sicurezza nonostante esistessero le truffe, come del resto succede ancora ai giorni nostri. L’avvento del Coronavirus nell’ultimo anno ha decisamente “infuocato” tantissimi negozi online, poiché costretti a non poter uscire, ed ormai lo shopping negli store virtuali sembra quasi al pari di quelli fisici. Ma qual è la vera motivazione? Cosa spinge sempre più persone a scegliere le cose più disparate tramite pc o smartphone?

Shopping online: il lockdown definisce ancora ad oggi la pigrizia del virus

Esattamente, ad oggi il commercio online, vede un notevole incremento dei fatturati, per vari ed importanti motivi. La società è sempre più frenetica, e ci impone dei ritmi di vita molto frettolosi e sempre più pieni di impegni ed appuntamenti. Gestire la famiglia, il lavoro e ritagliarsi un po’ di tempo libero, sottrae sempre più tempo agli acquisti. Anche per quelli necessari. Non si ha più il tempo (e forse anche la voglia) di andare fisicamente in un negozio, guardare i prodotti, parlare con il commesso per ricevere consigli, e via dicendo. É molto più rapido prendere uno smartphone, leggere qualche recensione e completare un acquisto. Inoltre gli italiani spesso sono diventati pigri: nel fare la fila, nel dover osservare tra i vari capi, accessori, mobili o alimenti e perdere tempo nel farlo.

Perché doversi scomodare dalla sedia, quando basta un comodo click dal proprio cellulare? Ammettiamolo, lo shopping online di certo fornisce tutta una serie di agevolazioni, che non possono non essere prese in considerazione. Tutti possiamo comprare online, basta scrivere in uno dei motori di ricerca preferiti quel tipo di oggetto che desideriamo, e verremo invasi da una sfilza di store che garantiranno il prodotto migliore al miglior prezzo.

Questo è di certo comodo nell’ottica in cui il tempo non è abbastanza, e non ci possiamo permettere di recarci in un negozio fisico nella scelta di un servizio specifico. Oltretutto il mondo online offre tantissime offerte e sconti, che non possono di certo temere la concorrenza di un negozio fisico. É sufficiente navigare all’interno di siti sicuri e specializzati, come Migliori Offerte Online.info per rendersi conto della vastità di occasioni e sconti, che si possono trovare su Internet. Se pensiamo che su Internet possiamo trovare smartphone e televisori, a prezzi più che dimezzati, la convenienza è davvero impareggiabile!

Non citando tra l’altro la grandissima comodità, di ricevere quel prodotto direttamente a casa dal corriere, che ce lo consegnerà sul pianerottolo. Un sistema che sicuramente prende sempre più piede, e che tra qualche anno diventerà forse uno dei primi sistemi di pagamento o compravendita e potrebbe addirittura non lasciare il posto ad altro. Acquistare online ha di certo i suoi benefici perché, come abbiamo già detto, permette di agevolare una comodità che tra i tanti impegni giornalieri alleggerisce il tutto. Come si può trovare il tempo di andare a fare shopping quando bisogna andare al lavoro, prendere i bambini a scuola, badare alla casa e alle varie commissioni?

Online il tempo è infinito, ed i negozi sono “sempre aperti” non si rischia mai di trovarsi il “bandone chiuso”. Poiché siamo connessi in un mondo talmente vasto in maniera virtuale, così è successo con i negozi e chi non riesce a stare al passo rimane indietro. La cosa certa ad oggi, è che lo shopping online garantisce sempre più sicurezza e garanzie e questo rende tantissime persone ‘fiduciose’ e trattate come in un qualsiasi negozio fisico.

Fidelizzare il cliente è comunque il primo obiettivo di un e-commerce, e chissà che un domani non riusciremo persino a comprare una casa semplicemente con il dito della mano. Nell’attesa però, possiamo di certo godere di quella ‘sana pigrizia’ che ci permette di arrivare sino in Cina rimanendo comodi sul nostro divano.