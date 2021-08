La cartuccia fa parte di una stampante a getto d’inchiostro che immagazzina quest’ultimo per eseguire la stampa. Ogni cartuccia ha uno o più serbatoi d’inchiostro al suo interno, oltre ad un chip a contatti specifici che permette di connettersi con una stampante compatibile ed essere quindi riconosciuto. Inoltre vengono costruite con potenti getti che spruzzano inchiostro liquido sulla pagina.

L’inchiostro, poi, ha un’intricata miscela di coloranti e pigmenti che producono un colore preciso che dura a lungo.

Molti utenti preferiscono utilizzare delle cartucce compatibili per stampare piuttosto che le originali, perché hanno un costo molto più basso. Ma è davvero la scelta giusta? Vediamo allora perché e quando fare affidamento alle cartucce compatibili.

Una cartuccia viene definita compatibile quando può essere utilizzata nella tua stampante, consentendoti di stampare proprio come faresti usando una cartuccia originale. Esistono diversi tipi di cartucce compatibili: la differenza dipenderà dal processo di fabbricazione; pertanto, possono essere anche rigenerate, riciclate o ricondizionate.

Le cartucce ricondizionate, riciclate o rigenerate si riferiscono allo stesso processo, poiché sono tutte compatibili con le stampanti dei produttori, proprio come le cartucce nuove ma, come suggerisce il nome, sono state ricondizionate o riciclate e cioè, a differenza di una nuova cartuccia, hanno una seconda vita. Le cartucce vuote dopo l’uso vengono raccolte, pulite, ricaricate con inchiostro e testate per tornare sul mercato.

Che vantaggi ottengo se utilizzo le cartucce compatibili?

Ecco, allora, alcuni vantaggi dell’utilizzo di una cartuccia compatibile per la stampante.

Innanzitutto le cartucce compatibili sono spesso più economiche rispetto a quelle originali, che è il motivo principale per cui si sceglie di acquistare queste cartucce. I prezzi, infatti, per alcune marche sono più bassi del 50%, consentendo all’utente di risparmiare una notevole quantità di denaro a lungo termine.

Con un risparmio così cospicuo, potresti pensare che la qualità delle stampe non sia all’altezza delle cartucce originale, ma in realtà questa è raramente diversa e il più delle volte le cartucce compatibili offrono lo stesso valore delle cartucce originali.

Come già accennato in precedenza, le cartucce compatibili sono spesso realizzate utilizzando cartucce ricondizionate, che le rendono anche più sostenibili oltre che economiche; questa pratica potrebbe essere vista come parte di una più ampia spinta verso un processo ecologico di riutilizzo delle cartucce per stampanti, cosa che negli ultimi anni molte aziende considerano importante e sempre di più stanno cercando di implementare nei loro cicli di produzione.

Tuttavia, nonostante tutti questi vantaggi, i produttori di stampanti raccomandano sempre di acquistare cartucce originali perché la maggior parte dei loro profitti è generata proprio dalla vendita di questi dispositivi. Questo è il motivo per cui così tante stampanti vengono offerte a prezzi bassi, nonostante i produttori spendano molto per progettarle e realizzarle. Infatti, essi recuperano il profitto perso vendendo le loro cartucce ad un prezzo superiore.

Se leggi la descrizione del prodotto di qualsiasi stampante o il manuale della casa produttrice, troverai una sezione in cui il produttore ti chiede di evitare di acquistare cartucce non originali. Alcuni sostengono che otterrai la migliore qualità di stampa solo con le cartucce originali, altri suggeriscono che gli inchiostri compatibili possono danneggiare la stampante o addirittura invalidare la garanzia del prodotto. Insomma, in un modo o nell’altro, il loro obiettivo è scoraggiarti dall’utilizzare cartucce prodotte da terze parti.