Sellia, pronta la nuova scritta col nome del paese

E’in corten. E’grande. E’ illuminata. Pronta la scritta con nome del paese. A darne notizia è il primo cittadino di Sellia Davide Zicchinella che chiosa: “La sua realizzazione non comporterà esborsi diretti per le casse comunali. Sarà bella come il nostro borgo, solida come le ambizioni di chi non vuole rinunciare alla bellezza. Non sarà solo una scritta…sarà tutto un programma!”

Dedicare un spazio a qualcuno o qualcosa vuol dire credere con forza che ci sono cose che non meritano l’oblio: cittadini selliesi sono orgogliosi delle loro origini e del loro borgo.