Si ribalta con la sua auto su viale Crotone nel quartiere Lido. Scosso ma praticamente illeso

Incidente con conseguenze fortunatamente non serie questo pomeriggio su viale Crotone nel quartiere Lido di Catanzaro. Un uomo alla guida di una autovettura di media cilindrata ha perso il controllo del mezzo che secondo una dinamica ancora da ricostruire, si è ribaltato al centro della carreggiata. Non ci sarebbero conseguenze gravi per il conducente che sarebbe solo scosso. Sul posto polizia municipale. Rallentamenti al traffico.