Basta con l’embargo, iniziativa per il popolo cubano

Alla luce dell’attuale situazione emergenziale in cui Cuba riversa, l’Associazione Stella Popolare in collaborazione con l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba, invitano la popolazione all’iniziativa che si terrà Lunedì 9 Agosto alle ore 22.00, presso l’anfiteatro del lungomare di Soverato. Soprattutto in un periodo in cui tutto il mondo attraversa una crisi socio-economica e sanitaria, è ingiustificabile che vi siano paesi che vengano sottoposti a restrizioni economiche ed umanitarie.

Questa è la condizione in cui il paese cubano si trova a causa dell’embargo che gli USA da ormai 60 anni, applicano nei sui confronti. Nonostante ciò il popolo caraibico ha sempre dimostrato una grande dignità e non si è risparmiato da politiche e dimostrazioni di solidarietà, anche nei confronti di paesi occidentali con maggiori poteri economici. Come d’altronde è avvenuto anche per l’Italia durante il primo lockdown in cui il governo cubano non ha esitato ad inviare una delegazione di medici (brigata Henry Reeve) che sono intervenuti a sostegno della mal messa sanità italiana.

L’attuale embargo sta impedendo l’approvvigionamento di presidi sanitari indispensabili per la somministrazione di vaccini Anti Covid-19 e per le azioni di contenimento del virus, costringendo gli abitanti ad un emergenza sanitaria che sta causando un sensibile aumento dei casi. Anche se Cuba è stato l’unico paese ad aver prodotto due vaccini pubblici e gratuiti, Soberana 02 e Abdala, è impossibilitato a somministrarli alla popolazione, per tanto chiediamo a tutti un contributo affinché la Isla Grande possa risollevarsi. Riteniamo di dover offrire il nostro sostegno ad un popolo che non si è mai piegato ai voleri delle grandi Nazioni portando avanti il suo desiderio di Stato socialista ed egualitario. La pandemia ci ha dimostrato che solo la solidarietà tra i popoli può essere la soluzione ad un cambiamento

sociale e culturale che può far superare la crisi mondiale in cui ci troviamo.