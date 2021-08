I deputati Bernardini e D’Elia in visita al carcere per verificare condizioni di detenzioni

Lunedì 16 agosto alle ore 11:00 circa il deputato Rita Bernardini, presidente dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino e Consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito, farà visita al carcere di Catanzaro per verificare le condizioni di detenzione e per salutare tutta la comunità penitenziaria che vive e lavora in carcere.

La visita sarà anche l’occasione per congratularsi con il detenuto Salvatore Curatolo che ha recentemente conseguito la laurea con 110 e lode.

Bernardini sarà accompagnata dell’altro deputato Sergio D’Elia, Segretario dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino e Consigliere Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito, da Carmine Canino Presidente dell’Associazione Nazionale ANPVU (Associazione Consumatori di e-cig) e da altri dirigenti e militanti Radicali.