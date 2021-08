Iniziano oggi i festeggiamenti in onore di San Rocco

Iniziano oggi nella piccola Chiesetta di San Rocco, su Corso Mazzini, i festeggiamenti in onore del Santo di Montpellier, Compatrono della città di Catanzaro, in prossimità della sua festa del 16 Agosto. Tutti i giorni alle ore 18:00 la Recita del Santo Rosario e alle ore 18:30 la Celebrazione della Santa Messa con la preghiera al Santo.

Quando nel Medioevo la peste imperversava nelle campagne e fra la povera gente, Dio suscitò in S. Rocco qualcosa. Egli, infatti, donò tutte le sue ricchezze ai poveri e, da pellegrino si incamminò verso Roma, arrivando nel nostro Paese proprio nel pieno dell’epidemia di peste. Nessuno soccorreva gli ammalati, solo Lui. Aiutato da un angelo, benediceva tutti gli ammalati che incontrava e li guariva anche solo toccandoli. In questo periodo, dunque, vogliamo rivolgerci a Lui per ricevere protezione contro il nostro contemporaneo flagello, il Coronavirus.