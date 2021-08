Muore dopo essere stato dimesso dall’ospedale, la famiglia denuncia e chiede il risarcimento

Quella che stiamo per raccontare è una storia di dolore, rabbia e delusione, la storia della famiglia Procopio di Catanzaro raccontata dalla voce di Debora che narra la vicenda della morte di suo padre Piero. In questa storia si intreccia la sofferenza per la perdita del pilastro della sua famiglia, avvenuta per una probabile disattenzione dei medici e l’iter giudiziario che hanno intrapreso a seguito della morte che sembra non avere una fine.

La morte dell’uomo, la denuncia della famiglia e la sentenza di primo grado

“Tutto è iniziato nel 2011 – ha detto la giovane – mio padre, nel maledetto mese di marzo, ha avvertito dei dolori al petto dopo una caduta accidentale. Quindi si è recato al Pronto Soccorso del nostro ospedale cittadino, il “Pugliese-Ciaccio”, ove a seguito di tutti i controlli necessari è stato dimesso dal pronto soccorso con un infarto in corso. Dopo pochi giorni l’ho trovato in fin di vita nel suo letto.”

Da qui la denuncia della famiglia che non poteva accettare una morte avvenuta in questi termini ad un uomo di soli 46 anni. La ragazza parla con cognizione di causa perché per come evidenzia anche il legale della famiglia: “La sentenza di primo grado ha accertato che il sig. Procopio si sarebbe potuto salvare se i sanitari dell’Azienda Ospedaliera avessero seguito i protocolli medici – ha dichiarato lo Studio Legale Palermo – La perizia medica di secondo grado ha confermato in pieno le responsabilità dei sanitari ma la causa è stata rinviata per la decisione ad aprile del 2024.”

Causa rinviata al 2024, ancora attese e dolore per i familiari

La sentenza di primo grado ha accertato la responsabilità della struttura ospedaliera in sede civile, condannandola al risarcimento dei danni a gennaio 2020. Procedere negli altri gradi di giudizio è un diritto per l’azienda sanitaria ma la famiglia si sente mortificata: “Da quel maledetto errore, ancora oggi, dopo 10 anni e due gradi di giudizio, l’Ospedale Pugliese-Ciaccio continua a perdere tempo – ha detto Debora – Abbiamo anche proposto un accordo transattivo, che però è stato rifiutato perché la causa è stata rinviata al 2024.”

Ancora attese dunque per una famiglia dilaniata da dolore che in questi anni si è trovata dover fare sacrifici, convivendo con l’incessante dolore per la perdita di Piero: “Mia madre, all’epoca, aveva solo 39 anni, non aveva mai lavorato prima e, come per noi giovani, successivamente non ha trovato nessun tipo di lavoro – ha proseguito Debora – ancora oggi, purtroppo, non percepisce neppure la pensione minima. Mio fratello, invece, ha dovuto abbandonare gli studi per cercare di aiutare la famiglia. Non credo si possa capire cosa si provi ad andare all’altare senza il proprio padre, cosa si provi a sedersi a tavola con la famiglia riunita senza di lui, volerlo chiamare per un aiuto e non poterlo fare. Mio padre era una persona molto buona, generosa, sempre sorridente chi lo conosce lo sa, era sempre disponibile con tutti e la sua mancanza si sente, eccome se si sente, ancora oggi dopo 10 anni. Sono fiduciosa nella giustizia, nonostante i lunghissimi tempi di attesa – ha concluso – questo rinvio ci mortifica ulteriormente, ma attendiamo fiduciosi che la giustizia faccia il suo corso.”