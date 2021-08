Ancora incendi in provincia di Catanzaro. Fiamme a Copanello. In Calabria arrivano i rinforzi

Continua ad essere seria la situazione incendi in tutta la Calabria con doversi roghi che sono alimentati dal forte vento caldo che sta sprando in queste ore. Ancora fiamme sono segnalate nella pineta di località Siano. Il breve video in alto, amatoriale, si riferisce invece alla collina non lontano da Copanello.

Sono partiti, questa mattina dal Veneto, 14 operatori vigili del fuoco che raggiungeranno la Calabria per rinforzare il dispositivo antincendio per la lotta agli incendi boschivi che da giorni sta attanagliando il Sud Italia. Da Mestre sono partiti 9 Vigili del fuoco e 4 automezzi, che raggiungeranno Crotone insieme a un Dos (direttore operazioni di Spegnimento) e un altro operatore del comando di Belluno. Da Verona altri due vigili del fuoco tra cui un Dos raggiungeranno Catanzaro per essere subito impiegati sul territorio.