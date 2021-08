Benvenuti nella Pineta di Siano. Questa è la frase che dovrebbe accogliere chi resta in città in estate e magari chi ha voglia di passare qualche ora al fresco sotto alberi spettacolari organizzando pic nic e scampagnate in quella zona così suggestiva da sentirsi quasi essere nella nostra Sila. Ma purtroppo lo scenario che accoglie chi si reca in questa zona è tutt’altro che una frase di benvenuto.

Causa l’incivilta di alcuni a cui si aggiunge la totale indifferenza degli addetti ai lavori la “nostra” pineta di Siano è una location oramai sporca, abbandonata e dimenticata. Spazzatura ovunque che mettono in evidenza l’assenza totale di chi quotidianamente dovrebbe mantenerla in maniera decorosa, e ancora giochi dei bambini competente pericolanti e rotti e , ancor più grave, la staccionata che dovrebbe circondare l’area gioco e picnic competente distrutta, tanto da rendere pericoloso il sostare li. Si perche una minima distrazione e ci si ritrova nel burrone sottostante. E’ quanto si legge in una nota del consigliere comunale Cristina Rotundo di FarePerCatanzaro.

Una vera discarica abusiva che sembra nessuno vedere, ma soprattutto un’area bellissima che potrebbe dare tanto totalmente dimenticata e lasciata in balìa di incivili e furbetti dei rifiuti.

Ancora una volta, l’ennesima, in cui ci si ritrova davanti agli.occhi delle zone maltrattate del capoluogo che anziché valorizzare e curarle vengono ignorate e dimenticate.