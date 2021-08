Incendio nella pineta di Siano

Un incendio di vaste dimensioni si sta propagando sulla parte bassa della pineta di Siano. I vigili del fuoco, subito allertati dai residenti, stanno cercando di raggiungere il posto per domare le fiamme. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

FIAMME IN CALABRIA

Sono partiti, questa mattina dal Veneto, 14 operatori vigili del fuoco che raggiungeranno la Calabria per rinforzare il dispositivo antincendio per la lotta agli incendi boschivi che da giorni sta attanagliando il Sud Italia. Da Mestre sono partiti 9 Vigili del fuoco e 4 automezzi, che raggiungeranno Crotone insieme a un Dos (direttore operazioni di Spegnimento) e un altro operatore del comando di Belluno. Da Verona altri due vigili del fuoco tra cui un Dos raggiungeranno Catanzaro per essere subito impiegati sul territorio.