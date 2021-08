Lido Jonio, spunta un altro incendio e l'”interessamento” di due politici regionali ed uno comunale. Tutto alla Dda

Sarà la Dda ad occuparsi dei tre incendi che hanno interessato il lido Jonio, lo stabilimento balneare in località Giovino. Già perché dalle indagini è emerso che ben sei anni prima dell’incendio del luglio 2017 e sette anni prima di quello di gennaio 2018, lo stabilimento aveva già subito un episodio dello stesso genere esattamente l’8 gennaio del 2011. E tutti gli incendi, carte alle mani che i magistrati hanno messo insieme come si fa con un puzzle, arrivano a pochissimi giorni dopo dalle legittime richieste del Comune rispetto a degli adeguamenti da realizzare.

Richiesta che per altro è stata avanzata anche lo scorso 6 agosto a seguito di un controllo amministrativo da parte della polizia municipale. I rilievi dell’amministrazione, come è giusto che sia, possono riguardare i gestori di un’attività ma anche la proprietà dell’immobile o il titolare di una concessione. Ma tra un incendio ed un altro si inserisce un altro elemento.

La Squadra mobile di Catanzaro nel 2018 deposita l’esito di alcune indagini proprio sugli incendi allo stabilimento del Lido Jonio.

Emerge un quadro tanto inquietante quanto inaspettato. È una intercettazione, datata 12 gennaio 2018, in cui ben due consiglieri regionali ed un assessore comunale si mostrano innervositi e pronti a “sistemare” la questione della ricostruzione del lido, dimostrando di avere il totale controllo di un dirigente comunale e di alcuni funzionari. Scrive la Squadra mobile “(omissis) il giorno dopo la conversazione captata con i due consiglieri regionali e l’assessore comunale) chiama l’ingegnere per dirgli che è tutto a posto di aver fatto quasi tutto e che “gli amici” li ha messi a disposizione. L’ingegnere chiede cosa hanno detto “gli amici” , omissis risponde che sono tutti concordi, sia “il capo” sia “l’altro” nel dire che (omissis) è uno scemo. L’ingegnere dice che va interessato anche il dirigente, e (omissis) risponde che è stato già fatto e che gli è stato assicurato da quello “più in alto”.

Scrivono gli investigatori “L’evoluzione dell’attività tecnica restituisce l’immagine di due personalità diverse tra di loro che contestualmente manifestano, diversamente, la ricerca della risoluzione di quello che sembra essere un problema comune”.