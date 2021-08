Amc Catanzaro: controllori sotto il sole con le “divise” invernali. Denuncia dell’Usb

Controllori sotto il sole con le “divise” invernali. E’ quanto denuncia l’Usb che, in una nota, scrive: “I verificatori che svolgono operazioni di controllo dovrebbero avere tutto l’equipaggiamento estivo e tutti gli accessori per la vendita ed il controllo dei biglietti, dovrebbero (condizionale ) essere messi nelle condizioni di avere un capolinea dove ripararsi durante le corse ed invece sono “obbligati” su viale Kennedy in piazza a Catanzaro lido ( li vediamo ogni giorno) con temperature insopportabili ad indossare abbigliamenti invernali che – pregiudicano, e non di poco, “la tutela della salute dei lavoratori“. Così, come documentato alla USB e dopo aver raccolto le lamentele dei dipendenti che ci chiedono, anzi invocano, anzi implorano che si possa indossare un indumento “vivibile” proveremo a riscrivere inutilmente all’azienda”.

“Dal sindacato, teniamo a precisare, – conclude il sindacato – anzi ci teniamo a sottolineare che non è una questione di moda o altro, ma semplicemente una questione di comodità e sicurezza sul lavoro, per affrontare al meglio il caldo estivo”.