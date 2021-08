La montagna brucia. È la settimana di ferragosto, quella più calda dicono i meteorologi e le colonnine. E l’inferno Catanzaro e la sua provincia lo stanno conoscendo sulla propria pelle. Sono decine i focolai attivi sul territorio, l’aria è resa pesante dal fumo e in molti devono per forza barricarsi in casa per evitare che la cenere invada le abitazioni.

Da Staletti a Tiriolo, dal quartiere marinaro alla zona Siano, dal Parco della Biodiversita’ fino a Sellia, la mano incendiaria dell’ uomo (perché su questo pare che ci siano pochi dubbi) ha distrutto tutto quello che poteva.

di 10 Galleria fotografica Catanzaro e la provincia bruciano









A proposito di Tiriolo (a cui si riferisce il video in alto) al fine di evitare danni a persone e/o cose e di favorire le operazioni di spegnimento del rogo che sta interessando le localita’ Pratora, Ferrito, Scorpo e Chianore e’ momentaneamente e cautelativamente sospeso il transito da Pratora (loc. Cocina) verso Tiriolo.

E mentre i mezzi di soccorso in tutte le zone interessate fanno a gara nei cieli per arrivare prima che il focolaio diventi inferno, ai cittadini, alla gente perbene, non resta che osservare sconsolati lo scempio che, ed è questo che fa ancora più male, resterà impunito.