Giuseppe Buccolieri propone la notte bianca dei vaccini. La richiesta è rivolta al Comune affinché si riesca ad incentivare la vaccinazione a tutte le categorie di lavoratori, anche di giovani e meno giovani. “Naturalmente il tutto sotto stretto controllo degli organismi sanitari”- chiosa Buccolieri.

“Sig. Sindaco, Sig. Presidente del Consiglio, Sig.ri Consiglieri e Amministratori tutti della città di Catanzaro, chi scrive è Giuseppe Buccolieri, da sempre attento osservatore del verde pubblico afferente i giardini di S. Leonardo della Citta’ Capoluogo. Ormai lo sappiamo tutti, da oltre un anno tutti i giorni, e in tutte le ore in televisione, non si sente altro che parlare di tamponi, di vaccini, di ricoveri, mascherine si, mascherine no, di malati gravi, di terapie intensive, di ospedali al collasso, di medici e infermieri insufficienti a contenere e curare la repentina ondata degli infettati, e ancora aumentano i decessi per covid, sale la curva dei contagi, scende la curva dei contagi, di green pass, scioperi dei no-vax, cortei si-vax e via dicendo, ma quanta confusione e quante incertezze. Comunque il grosso errore del governo a parere dello scrivente è stato di non aver reso sin dall’inizio obbligatoria la vaccinazione; per il semplice fatto che ci troviamo di fronte a un nemico invisibile, e può colpire in qualsiasi momento” – scrive Buccolieri.

“Pertanto Sig. Sindaco – prosegue – per incentivare la vaccinazione a tutte le categorie di lavoratori, anche di giovani e meno giovani, perche’ non inventare o meglio creare a Catanzaro in appositi spazi adibiti a servizio dei cittadini, e anche nei centri balneari e commerciali la notte bianca dei vaccini? Con la degustazione e distribuzione gratuita di prodotti tipici calabresi! Con la collaborazione e sponsorizzazione delle varie categorie di imprenditori affiancati dall’unione agricoltori.

Naturalmente il tutto sotto stretto controllo degli organismi sanitari”.