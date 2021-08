Incendi, a fuoco anche una pineta nei pressi della cascata del Campanaro

Vasto e anche pericoloso. Fa paura l’ incendio che si è sviluppato oggi tra Sersale e Zagarise. A bruciare, nei pressi della cascata del Campanaro, è una verdeggiante pineta. Non si contano i danni alla flora e alla fauna.

Sul posto sono intervenuti in prima battuta squadre di volontari e in secondo luogo gli operatori di Calabria Verde e della Protezione civile. Anche qui non mancano i dubbi sulla possibile matrice dolosa dei roghi.