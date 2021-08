Incendio Borgia, sindaco Sacco: “Alcune zone del comune sono a rischio evacuazione”

Stiamo vivendo una situazione drammatica, il fuoco sta lambendo l’intero versante nord del nostro Comune. Parole del sindaco di Borgia Elisa Sacco che aggiunge.

Il Centro Operativo Comunale è stato attivato coordinando le UTMC che stanno monitorando da vicino la situazione in ogni momento.

Si consiglia agli abitanti di Via Magenta e di Via San Leonardo e traverse (loc. Curcio) di tenersi pronti uno zaino/borsa con lo stretto necessario in caso di immediata evacuazione.

Le eventuali operazioni di evacuazione saranno coordinate dal Centro operativo Comunale e dall’Associazione di Protezione Civile “Angeli Blu”.