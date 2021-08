Le proposte dell’Accademia Kronos 2 per tutelare il territorio

Il coordinatore Area Sud Italia Domenico Perziano e il presidente provinciale Accademia Kronos 2 di Catanzaro Emilio Verrengia sono intervenuti in merito agli incendi che si stanno susseguendo in questi giorni nel territorio del catanzarese.

“Ancora una volta – si legge nella nota – dobbiamo assistere al terribile fenomeno distruttivo degli incendi boschivi, che annientano e depredano la flora e la fauna del nostro Paese, oltre a costare, non di rado, diverse vite umane. Spesso gli incendi sono determinati dall’azione volontaria di mani criminali (cause dolose), questo è quanto sta avvenendo in questi giorni in Calabria ed in particolare nella zona del Catanzarese da Staletti a Tiriolo, dal quartiere marinaro di Catanzaro alla zona di Siano, dal Parco della Biodiversità fino a Sellia ma purtroppo anche in altre regioni come Sicilia, Sardegna ed Abruzzo (sperando che l’elenco non si allunghi ulteriormente)”.

“Un fenomeno, purtroppo, sempre più ricorrente, una ferita – si legge – che ogni anno lacera il nostro territorio e che necessita di accurate azioni investigative, non solo nei riguardi di chi materialmente è la causa dell’innesco, ma anche sulle potenziali colpe e condotte negligenti nella gestione e nella tutela/controllo dei territori. A conferma di ciò un’esplicita considerazione viene, proprio in queste ore, dallo stesso Ministero della Transizione Ecologica: “gli incendi sono dovuti alle azioni dell’uomo e ai cambiamenti climatici; oltre il 70% è responsabilità nostra!”. Come associazione ambientalista ci sentiamo chiamati in causa e avvieremo, attraverso la nostra Rete Legale, le opportune azioni, costituendoci parte civile nei processi che verranno istruiti verso i colpevoli di tali crimini ambientali e sociali! Inoltre, chiederemo alla Regione Calabria e alla Società Calabria Verde un maggior coinvolgimento delle associazioni di volontariato – preventivamente prima delle stagione estiva –ed in particolar chiederemo che le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile vengano dotate di mezzi idonei che possano supportare le cronache carenze di organico degli addetti allo spegnimento ed al controllo boschivo (Vigili del fuoco, Calabria Verde, Carabinieri Forestali, Polizia Locale”.