Petronà saluta la sua cittadina più longeva, morta Italia Paradiso

Petronà saluta per ultima volta la sua cittadina più longeva. È morta stamane Italia Paradiso, ultima centenaria del piccolo paese presilano. Italia aveva i natali a Belcastro, ma era amatissima a Petronà per la sua indole buona e per il suo spiccato senso dell’ amicizia.

Italia ha avuto in vita quattro figli, sette nipoti e cinque pronipoti. Ancora venti giorni e Italia avrebbe spento 101 candeline: non ce l’ha fatta e poca è la retorica nei ricordi di chi ha conosciuto una nonna, mamma e amica molto altruista, molto intelligente e molto credente. Poco meno di un anno fa, Petronà aveva due cittadine centenarie, ora neppure una: tutt’ e due hanno compiuto un secolo di vita nell’ anno della pandemia.