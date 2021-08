Ripulita l’area compresa tra Via Bellini e Via Cilea

“Finalmente, dopo un primo intervento tampone da parte dell’amministrazione comunale, Aterp alla quale ho subito segnalato la questione ha provveduto a ripulire l’area compresa tra Via Bellini e Via Cilea. Colgo l’occasione, quindi, per fare un plauso all’Ing. Tarantino e al Geom. Gironda per l’intervento svolto. Siete stati un valido supporto, grazie! Quando c’è da fare qualcosa per il decoro e la pulizia siamo sempre contenti di contribuire alla causa. Risolto questo problema, però, continueremo a vigilare perché l’auspicio di tutti noi è che quest’area e altre in città da troppo tempo abbandonate siano sistemata una volta per tutte e soprattutto con costanza”. E’ quanto afferma in una nota Sergio Costanzo, capogruppo di FareperCatanzaro.