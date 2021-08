Non bastano elicotteri e vigili del fuoco per domare le fiamme che da due giorni devastano la pineta di Siano con grossi problemi e disagi causati dal fumo in tutta la città. Per questo motivo il sindaco Sergio Abramo ha chiesto e ottenuto l’intervento dei canadair su uno dei polmoni verdi del capoluogo che brucia senza interruzione da diverse ore.