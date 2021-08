Abramo: “La distruzione della pineta di Siano un grande dolore, canadair arrivati troppo tardi”

“I vigili del fuoco stanno facendo un lavoro eccezionale ma i canadair sarebbero dovuti arrivare prima. Non so se avremmo potuto salvare questo grande patrimonio. E’ un grande dolore: sono immagini che fanno paura. Adesso che è arrivato il buio i canadair non possono viaggiare. Per domattina è convocato il Coc, alcune famiglie sono state evacuate. Domani ci metteremo in modo per trovare una collocazione idonea per queste famiglie”. Le parole del sindaco, Sergio Abramo, sono parole di dolore e rabbia quando parla dell’ipotetica matrice dolosa degli incendi.