Incendi, Abramo: “No a polemiche e speculazioni in campagna elettorale”

Dichiarazione del sindaco Sergio Abramo.

“Continua a destare grande preoccupazione l’emergenza incendi che sta caratterizzando questa estate. A Catanzaro, in tutta la provincia e la Calabria, come nelle altre regioni del Sud, sono diversi i roghi che i Vigili del fuoco, con estrema fatica, stanno tentando di domare. Una situazione che è stata aggravata dal vento e dalle temperature alte di queste ore e che ha creato innumerevoli disagi ai residenti, ai proprietari dei terreni, ai cittadini costretti in casa con un’aria irrespirabile.

Gli incendi sono, in gran parte, di natura dolosa. Il comportamento delinquenziale e scellerato di alcuni ha inferto una ferita dolorosa ad intere comunità che ora fanno la conta dei danni. Nel condannare fermamente chi, con la propria mano, mette in pericolo quella che è la nostra casa comune, voglio anche evidenziare che non è questo il momento di sollevare polemiche strumentali e speculazioni di qualsivoglia natura.

La campagna elettorale per le regionali e la corsa alla poltrona di sindaco per le prossime comunali non possono rappresentare un terreno fertile su cui utilizzare l’argomento incendi in maniera pretestuosa. Chi la pensa così è fuori luogo e inopportuno, perché su emergenze di questo genere non si deve fare politica”.