Incendi, Bosco (ex consigliere comunale Cambiavento): silenzio da Governo e Regione

La Calabria brucia, Catanzaro brucia. Governo nazionale e governo regionale in silenzio! Alcuni delinquenti hanno pensato di distruggere la nostra terra e la nostra natura. Parole di Gianmichele Bosco ex consigliere comunale Cambiavento

Ora dobbiamo intervenire per limitare i danni e per questo ci chiediamo come sia possibile che non si vedono e sentono sorvolare canadair almeno da due giorni, ci chiediamo come non si sia provveduto ad implentare il personale che in queste ore sta facendo il possibile e anche l’impossibile per domare i vari incendi sparsi in città ed in regione (pare che in queste ore ci sia un implemento di “ben 14 unita’” mentre ci sono circa mille discontinui solo in calabria immediatamente impiegabili e che potrebbero essere più che utili alla causa).

Bisogna intervenire nell’immediatezza prima che sia troppo tardi e salvare ciò che è possibile ancora salvare. La natura è di tutti e la sua distruzione causerebbe delle conseguenze irreparabili sulle nostre vite. Intervenga Spirli’, intervenga Draghi. Qui ci vogliono fatti perché poi non si può più tornare indietro.