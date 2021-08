Una nuova riunione operativa per fronteggiare l’emergenza incendi si sta svolgendo in questi minuti presso la Prefettura di Catanzaro. In questa fase non sussiste la necessità di far evacuare le abitazioni nei pressi del focolaio più importante, ovvero quello della pineta di Siano. Nello stesso momento, però, si stanno pianificando delle misure per salvaguardare le persone in carcere se le fiamme dovessero espandersi ulteriormente. Situazione preoccupante anche nei pressi del Parco dove un focolaio sotto la tangenziale mette in allerta le istituzioni per l’altro polmone verde della città.