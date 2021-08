Le fiamme arrivano in città: il fuoco sta, infatti, lambendo i palazzi della zona stadio, precisamente in via Fratelli Plutino. Non c’è pace nel territorio del Catanzarese. Dopo Siano le fiamme avanzano, nonostante gli interventi dei vigili del fuoco, della protezione civile e di tutte le forze dell’ordine impegnate da ore nell’attività di spegnimento.