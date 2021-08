Minoli: firmata convenzione per studi dell’audiovisivo in Calabria

Dopo le 6 docufiction realizzate dalla Calabria film commission in collaborazione con Anele e Rai international, oggi in fase di montaggio, l’avventura della lunga serialità è cominciata con la firma della convenzione tra la Calabria Film Commission e la Regione per lo stanziamento di 7 milioni di euro per la costruzione degli studi dell’audiovisivo.

“E’ il segnale concreto di un nuovo inizio – dichiara all’Ansa Giovanni Minoli, commissario della Calabria Film Commission – e da qui partirà il rinascimento dell’audiovisivo calabrese e non solo. Siamo molto contenti della firma di questa convenzione che è un atto concreto ed operativo”. (ANSA).