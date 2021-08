E’ stata una nottata di incendi, caldo e aria irrespirabile in varie zone di Catanzaro e della provincia. Sono numerosi i roghi attivi nel comprensorio e in qualche caso potenziale pericolo per le stesse abitazioni. Sono state diverse le segnalazioni di persone che hanno deciso, nottetempo, di abbandonare la propria residenza per paura delle fiamme.

Zagarise, stanotte

Problemi a Borgia, dove ieri sera lo stesso sindaco Elisa Sacco aveva avvisato la popolazione di alcune frazioni di tenersi pronta per eventuali evacuazioni.

Situazione critica anche a Zagarise, fiamme in una pineta e anche nei pressi del cimitero anche in questo caso a due passi dalle case. Una cappa di fumo avvolge anche il capoluogo con fuliggini che si depositano sulle auto anche in zone lontane dalle fiamme. In particolare preoccupa il focolaio è ancora attivo nella pineta di Siano uno dei polmoni verdi della città. Secondo segnalazioni (video in basso) fiamme sono piuttosto vicine alle abitazioni.

E proprio dalla pineta di Siano arrivava il fuoco che ha interessato la zona di Simeri Crichi nella notte dopo che nella serata di ieri pareva essere domato.

Ampio impiego di mezzi e uomini dei Vigili del Fuoco e Calabria Verde con l’ausilio anche di Canadair.