Situazione incendi, riunione in Prefettura del Ccs

In queste ore è in corso alla Prefettura di Catanzaro una riunione del Ccs (centro coordinamento soccorsi) per la grave situazione incendi che sta interessando l’intera Calabria e diverse zone della provincia di Catanzaro. Si stanno analizzando immagini del satellite per stabilire priorità e modalità di intervento e prevenzione. La riunione è presieduta dal Prefetto, in foto la situazione di Catanzaro in tempo reale.