Le fiamme, il fumo, il polmone verde che brucia. Catanzaro in totale allerta in diverso zone della città – come l’intera regione Calabria – ma soprattutto per la sua amata pineta di Siano che da ormai 40 ore brucia senza sosta: soltanto poche ore fa il sindaco ha chiesto e ottenuto l’intervento dei canadair.

Situazione preoccupante anche per la viabilità di qualche zona particolarmente colpita dalle fiamme o in allarme per il vento che sposta il vasto incendio verso alcune abitazioni ed è per questo che non è escluso che a qualche famiglia si possa richiedere l’evacuazione. Intanto anche al parco delle Biodiversità la situazione sembra aggravarsi e si contano diversi focolai anche sulle montagne delle zone a sud della città