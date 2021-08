Abramo: dalla cittadinanza input preziosi per salvare la pineta di Siano

Dichiarazione del sindaco Sergio Abramo:

“Il giorno dopo il devastante incendio nell’area della pineta di Siano deve rappresentare un punto di partenza per rimboccarsi le maniche, dare una nuova vita ai luoghi così cari a tutti noi, mettersi insieme dimostrando il senso autentico di comunità che ci ha sempre caratterizzato. Mi ha fortemente emozionato uno dei tanti messaggi che ho ricevuto in queste giornate concitate. Una cittadina, scossa dagli avvenimenti, nel chiedere, come giusto che sia, il massimo impegno alle istituzioni, ha lanciato anche una proposta: quella di invitare ogni singolo catanzarese a piantumare un nuovo albero nella zona della pineta colpita dalla fiamme.

Un piccolo gesto simbolico che incarna perfettamente l’idea di partecipazione e di condivisione, sulla cui scia si stanno moltiplicando simili appelli e raccolte fondi per sensibilizzare la cittadinanza a dare il proprio contributo. Non posso che apprezzare e supportare l’invito della cittadina, che mi fa ripensare a quanto successo già, positivamente, qualche anno fa con il Viadotto Morandi. Fu proprio una signora a segnalarmi, con tanto di foto, le prime crepe che interessavano i pilastri del nostro Ponte. Anche grazie a lei, attivai subito tutti i controlli e le richieste necessarie per far partire i lavori di riqualificazione del viadotto, tornato poi in piena sicurezza.

Allo stesso modo, accolgo e condivido le osservazioni che l’agronomo Alberto Carpino ha rilasciato in un’intervista odierna sollecitando, nell’immediato, interventi di riforestazione e di prevenzione necessari per salvaguardare l’area della pineta da possibili rischi legati anche alla stagione delle piogge. Dai suggerimenti della cittadinanza attiva, le istituzioni possono cogliere i giusti input per le azioni da mettere in campo. La collaborazione di tutti, senza distinzioni ideologiche, è preziosa e fondamentale, oggi più che mai, per orientare e stimolare il nostro impegno di amministratori. Ringrazio infine il presidente Spirlì per aver subito accolto il mio invito a convocare, già domani, i sindaci dei comuni colpiti dagli incendi per fare una prima ricognizione dei danni.”.