Asd Podere delle Carrozze: “Noi penalizzati dalla fiamme e dalla burocrazia”

Il devastante incendio che ha distrutto la pineta di Siano ha colpito anche noi. La nostra associazione sportiva “Podere delle Carrozze” nell’arco di poche ore e nonostante un rogo vigoroso e di enormi dimensioni è riuscita a mettere i 20 cavalli, che si trovavano nella struttura di Siano e ora hanno trovato riparo nei box del centro ippico “Valle dei Mulini” dell’ente Provincia di Catanzaro.

Purtroppo i danni provocati dall’incendio non consentono un immediato rientro nella nostra struttura ma – nostro malgrado e pur riconoscendo l’iniziale disponibilità – ci troviamo costretti a denunciare i gravi ed ulteriori disagi a cui l’amministrazione provinciale ci espone.

Ci sono stati concessi, infatti, spazi di irrisorie proporzioni: la cura di un cavallo, infatti, impone una serie di oneri, dalla pulizia all’alimentazione, fino a una necessaria attività motoria, elemento fondamentale per la sopravvivenza dell’animale. Nel centro ippico che ci ospita attualmente vi sono due campi: uno interessato da lavori e un altro disponibile, il cui uso però ci è stato inspiegabilmente negato per non meglio precisate ragioni tecniche e nonostante avessimo dichiarato – nel corso di un incontro con il dirigente provinciale Gianmarco Plastino e il titolare della ditta di costruzioni Cricelli – la piena intenzione a provvedere a nostre spese alla pulizia e alla manutenzione del campo.

Ci teniamo a specificare che impedire gli allenamenti non solo mette a rischio la salute degli esemplari della nostra scuderia ma impedisce ai nostri giovanissimi atleti di partecipare a imminenti competizioni di caratura nazionale, incluse le selezioni per il team Calabria.

A rendere ancora più surreale la vicenda il fatto che questi spazi, che a noi oggi vengono negati con protervia e senza valide ragioni, saranno utilizzati a brevissimo dalla stessa amministrazione provinciale per gare sportive in programma i primi di settembre.

Insomma, ci ritroviamo a essere vittime due volte: dei roghi e dell’insana burocrazia. Chiediamo, dunque, all’amministrazione provinciale di metterci nelle condizioni di mantenere in vita questa realtà sportiva a cui con fatica e abnegazione ci stiamo dedicando e che tanto lustro e visibilità dà alla città di Catanzaro.

Asd “Podere delle Carrozze”