Donati cinque blocchi di contenitori per raccolta differenziata

Sono stati consegnati, ieri nella sede del Comune di Cropani, cinque blocchi di contenitori per raccolta differenziata di carta, vetro, plastica e raccolta indifferenziata.

A donare i contenitori per i rifiuti le associazione Begov, Eutenia e Lilt, a riceverli il primo cittadino di Cropani Raffaele Mercurio. Tema: “Amo il mio mare”.

I cinque kit sono stati donati grazie anche al contributo della Regione Calabria, della Banca credito cooperativo e di diversi commercianti e verranno collocati nelle adiacenze delle passerelle che portano al mare. La sostenibilità ambientale non viene trascurata in quel di Cropani.