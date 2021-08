Si è concluso da poco il vertice in Prefettura convocato per affrontare l’emergenza incendi che sta, in questi giorni, devastando il territorio Catanzarese. Il sindaco, Sergio Abramo, ha, invece presieduto la riunione del COC durante la quale sono stati predisposti i moduli per la richiesta di risarcimento da parte dei cittadini che hanno subito danni. Il primo cittadino si sposterà ora a Siano per capire meglio lo stato dell’arte.

Per quanto riguarda il vertice in Prefettura emergono notizie in base alle quali la situazione appare sotto controllo, il canadair impegnato fino a ieri è, infatti, stato destinato ad altre zone della Calabria. Alla riunione erano presenti i rappresentanti di Calabria Verde, Prociv, vigili del fuoco, polizia e carabinieri.