Emergenza incendi, l’amarezza dei cittadini

Si è trasformato in un girone infernale ieri il quartiere Siano. Lingue di fuoco alte decine di metri hanno avvolto completamente la Pineta, circondato il carcere, minacciato le abitazioni in località San Cono, alcune famiglie sono state invitate ad allontanarsi in via precauzionale, la strada una trincea per arginare l’avanzata delle fiamme.

Lo sforzo dei vigili del fuoco, degli operai di Calabria Verde, della protezione civile, delle forze dell’ordine, è stato immane, difficile però avere la meglio su un incendio che sembrava non dare tregua.

Dopo la paura e lo sconforto si tenta un lento ritorno alla normalità. Dai sopralluoghi sarebbe emersa la natura dolosa di alcuni roghi e sono state avviate le indagini per individuare eventuali responsabili.

Intanto però i cittadini che popolano ancora il centro cittadino, nonostante il caldo, esprimono la loro profonda amarezza e puntano il dito non solo sui piromani, ma soprattutto sui i loro “mandanti”. Nel video, le osservazioni dei cittadini.