Forest Therapy by ego travel, sabato a Taverna

La salute abita nel bosco. Così a Taverna dove sabato prossimo, 14 agosto 2021, è in agenda iniziativa denominata “Forest Therapy by ego travel” , vale a dire come la natura porta benefici sul piano individuale e sociale. La manifestazione, presso villaggi silani, è promossa dall’ Associazione A.I.Me.F di concerto con Comune di Taverna e Parco nazionale della Sila. Non c’è spazio per la noia e l’ozio nell’ estate dei cittadini di Taverna.