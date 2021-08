Arriverà il momento della conta dei danni. Arriverà il momento del bilancio. E non sarà un momento facile. Perché le fiamme degli ultimi giorni hanno devastato il polmone verde di Siano le cui immagini sono, ora, desolanti. Tristi. Allarmanti. Le parole del sindaco Sergio Abramo, ieri sera, sul posto sintetizzavano il dramma di una città che ha visto andare in fumo uno degli angoli più belli ed incontaminati della città. E’ accaduto a Catanzaro ed è accaduto in altri angoli bellissimi della natura che circonda il nostro hinterland. Intanto è prevista per oggi, per come annunciato dal primo cittadino, la riunione del COC che segue un primo incontro, ieri, in Prefettura.