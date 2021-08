Incendi, il sindaco di Gimigliano: costretti a fare da soli

Giornata difficile, drammatica, quella di ieri, in tutta la Calabria per l’emergenza roghi. Tanto che sono pochi i centri che non ne sono stati investiti, più o meno direttamente. Ieri la regione si è ritrovata a riprodurre la stessa logica delle torri d’avvistamento in funzione anti saracena. Ogni cittadino calabrese, volendo, in linea d’aria ha potuto scorgere, più o meno vicini, bagliori incendiari stagliarsi nell’oscurità, molti ne hanno potuto udire il crepitio o avvertirne l’acre sentore.

Gimigliano, il comune mariano confinante con Catanzaro, non è stato immune dall’esperienza. “Ieri – racconta il combattivo sindaco Laura Moschella – intorno alle 13,15 sono stata contattata da cittadini che vedevano le fiamme di un incendio alzarsi nella macchia prossima al centro abitato. Mi sono attivata chiamando da subito i Vigili del fuoco, ma la linea era tanto intasata che la comunicazione cadeva in continuazione. Su mia sollecitazione sono intervenuti i Carabinieri che sono rimasti al nostro fianco per tutto l’evento, anche loro avevano difficoltà nei collegamenti, e capivamo tutti il momento tragico vissuto ieri dall’intera Calabria. Ma naturalmente vivevamo con intensità emotiva anche il nostro: se non si fosse riusciti a bloccare quell’incendio sarebbe stata interessato tutto il centro storico di Gimigliano. Si sono cercati contatti su vari fronti, ma nessuno dava risposte. Finalmente sono riuscita a mettermi in contatto con i Vigili del fuoco, che mi ripetevano: non abbiamo né uomini né mezzi, perché siamo impegnati in altre parti del territorio, tra cui Catanzaro. Sindaco, veda lei come può fare”.

E il sindaco Moschella cosa può fare. Va per le vie istituzionali. Chiama la prefettura. “Mi passano il funzionario di turno – racconta Moschella, di professione avvocato -, ha cercato di darmi una mano nonostante mi ribadisse che la competenza non era la sua, essendo in Calabria demandata alla Protezione civile e a Calabria verde. Ho insistito, spiegando che non essendo possibile l’intervento dei Vigili del fuoco la situazione poteva evolversi in modo imprevedibile. Insieme ai carabinieri si è deciso di interessare noi stessi la Prociv Gimigliano, che è una associazione di volontariato attivo presente sul territorio, munita di una piccola autocisterna, solo cinque quintali d’acqua, con la quale si è potuto quantomeno bagnare la linea di fuoco in modo da non farla avanzare verso il centro storico. Ci siamo resi conto però che anche così non si riusciva ad arginare le fiamme, e abbiamo chiamato una ditta che collabora con il Comune per farci dare una mano nello spegnimento. Arriva con tutti gli operai, 7 – 8 persone, a loro si sono aggiunti altri volontari tra cui i ragazzi della Pro loco, e anche un vigile del fuoco temporaneamente non al lavoro perché in una precedente operazione aveva avuto un incidente. Tutti insieme, hanno avuto il coraggio di addentrarsi verso le fiamme con pale, acqua e quanto possibile. Nel frattempo continuavo a battagliare con prefettura e vigili del fuoco perché arrivasse qualcuno, anche perché vedevo che le fiamme continuavano ad alzarsi, ed ero molto molto preoccupata, perché i volontari, normalissimi cittadini ai quali va la mia più sincera riconoscenza, non sono preparati a un evento di questo genere”.

È stato questo il momento forse più drammatico. “Quando ho visto le fiamme ingigantirsi – continua Laura Mochella – ho iniziato a gridare imponendomi perché tutti immediatamente risalissero dal costone perché il rischio di incendio non può significare la perdita di vite umane. Ho chiamato la centrale dei Vigili del fuoco, avvertendoli che li reputavo responsabili di quello che sarebbe successo. Capisco, ovviamente, il lavoro immane che stanno svolgendo incessantemente senza fermarsi mai, ma a loro dico che devono darci una mano ribellandosi, perché solo con la ribellione possiamo cercare di ottenere ciò che ci spetta per diritto. Sugli incendi in Calabria abbiamo un sistema che fa acqua da tutte le parti. La competenza è stata tutta demandata a Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria attualmente commissariata, che quest’anno ha deciso di non rinnovare le convenzioni con le associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio e su altri, a discrezione. Preciso che mi ero già messa in contatto con Calabria Verde venti giorni fa quando eravamo stati interessati da un altro incendio, sempre vicino al centro storico. In quella occasione mi hanno comunicato di non avere mezzi a disposizione, che non avevano rinnovato le convenzioni e pertanto non mi hanno attivato né i vicini Diavoli Rossi di Tiriolo né i volontari dell’associazione di Taverna, la più vicina, che era impegnata in altro incendio e che, quando avrebbe finito, sarebbe intervenuta da noi. In realtà quella sera sono arrivati infine i Vigili del fuoco. Con i nostri idranti e con il loro auto si è riusciti a tenere sotto controllo le fiamme. Alle 22, 30 di sera ricevo una telefonata, mi viene chiesto se avevo ancora bisogno. Li ho ringraziati, ma no, avevamo provveduto da noi. La mia prima telefonata era della mattina alle 7,30. Anche in quella occasione ci aiutarono dei volontari, che abitano nel centro storico, ci hanno dato le pompe e l’acqua, per evitare danni maggiori. Insomma, anche ieri sera ce la siamo dovuti sbrigare praticamente da soli”.

La cosa non va giù a Laura Moschella, sindaco e avvocato. “Da parte mia partirà da subito un esposto nei confronti di Calabria Verde, sulla base della mala gestio di questi incendi, nonostante l’ampio anticipo del relativo allarme, neanche per rimediare agli errori fatti nelle esperienze precedenti. Ci era stato anticipato che sarebbe stata un’estate calda, sapevamo già delle carenze idriche, un altro fronte di lotta forte da parte di noi sindaci.

A Calabria Verde imputo la responsabilità di non essersi attrezzata in tempo e la responsabilità di non avere portato a termine le convenzioni con le associazioni. Ieri ho attivato la Prociv Gimigliano che è intervenuta in emergenza senza avere nessuna assicurazione, i suoi volontari si sono gettati verso le fiamme senza nessuna tutela e nonostante ciò non hanno esitato a dare una mano. Quindi imputo a Calabria Verde negligenza, perché non hanno strutture adeguate e quindi non si sa come possa gestire per bene gli incendi, sia il fatto che non hanno rapporti sul territorio, né con i sindaci né con le associazioni. Non so come intendano gestire l’emergenza incendi in Calabria, anche perché l’estate non è certo finita: le stesse situazioni potrebbero ricrearsi sistematicamente. Né posso rischiare di mettere volontari cittadini a spegnere il fuoco, perché se è vero che il cittadino può dare una mano, non può mettere a rischio la propria vita”.

È pur vero che Gimigliano deve avere in dotazione un suo Piano di protezione civile. “Gimigliano ha il Coc (Centro operativo comunale, ndr) aperto – si infervora Laura Moschella all’’innocente osservazione del cronista – l’abbiamo aperto circa un anno e mezzo fa, ma il Coc non mi risolve il problema. Al suo interno ci sono i dipendenti comunali, c’è qualche associazione, ma non abbiamo mezzi. Ieri durante le operazioni sentivo dire che ci sono tanti mezzi alla Protezione civile in Regione: ma che ce li fornissero a noi, almeno potremmo preparare degnamente i volontari pronti a darci una mano. Ma senza mezzi, senza strutture, anche se volessi attuare una vera Protezione civile comunale, non avrei mezzi per gestirla. Ieri sono venuta a conoscenza che in Regione ci sono un sacco di mezzi fermi in Protezione civile. Diano ai sindaci più potere per potere gestire e dare possibilità di intervenire sui territori, perché alla fine i responsabili siamo noi, siamo noi che siamo costretti ad evacuare. Abbiamo in centro una grossa Casa di cura e assistenza: se col vento che c’era ieri l’incendio si fosse spostato lì, sarebbe stata una tragedia. Loro non hanno nessuna intenzione di collaborare, e certo non può accadere non quando, come ieri, siamo con l’acqua alla gola. Un intervento comune tra sindaci, Calabria Verde, Protezione civile deve attuarsi molti mesi prima”.