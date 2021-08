Incendi, Traversa: Torni a splendere la pineta di Siano

“La devastazione della pineta di Siano è una ferita dolorosa per la città di Catanzaro e per il suo patrimonio naturalistico e ambientale”. E’ quanto si legge in una nota dell’onorevole Michele Traversa.

Un tesoro regalato dalla natura, ma reso fruibile e valorizzato grazie al lavoro e alla passione di uomini come Antonio Garcea, che ha dedicato tantissimi anni della sua vita alla nascita e alla cura del parco Li Comuni, che grazie al lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari è stato salvato dalle fiamme. Fa rabbia pensare che anni di lavoro siano stati ridotti in cenere in poche ore da mani criminali. Auspico che, proprio nel ricordo di Tonino Garcea, si concentrino tutti gli sforzi istituzionali per fare tornare a nuova vita la pineta di Siano”.