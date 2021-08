L’impresa di Andrea e Cristiano: mille chilometri da Modena a Botricello

Non conosce ostacoli la parola solidarietà per Andrea Altilia e Cristiano Bassi. I due ciclisti, componenti gruppo “Ragazzi del Girasole“, percorreranno in questi giorni più di mille chilometri, da Modena a Botricello, per raccogliere fondi da destinare a Hesperia Bimbi Onlus, ospedale polispecialistico per bambini.

Non è la prima volta che “I ragazzi del Girasole” fanno beneficenza avendo messo insieme in passato qualcosa come 50mila euro da destinare ai bambini malati. L’ arrivo a Botricello di Cristiano e Andrea, quest’ ultimo originario del paese ionico, e’ previsto per il 17 agosto e non mancano le iniziative per accogliere in modo originale i due filantropi corridori. Quando lo sport incontra la solidarietà, non mancano gli esempi edificanti.