Riunione del Coc: ecco come richiedere il risarcimento dei danni

Si è riunito il Centro Operativo Comunale, presieduto dal sindaco Sergio Abramo, per fare il punto sull’emergenza incendi che ha interessato il territorio comunale, in particolare la Pineta di Siano e le aree limitrofe. Dall’esito dei sopralluoghi, si è constatato che la situazione è sensibilmente migliorata e l’incendio è stato domato grazie all’intervento dei mezzi aerei e delle squadre a terra dei Vigili del fuoco. I tecnici comunali sono intervenuti per ripristinare la fornitura idrica e stanno lavorando sulla rete fognaria. Addetti specializzati sono a lavoro per rimettere in sesto alcuni impianti dell’illuminazione pubblica in località San Cono.

Per coloro i quali hanno subito danneggiamenti, il Comune è pronto a ricevere le richieste di risarcimento tramite apposita documentazione, corredata da fotografie, possibilmente stimando tecnicamente l’entità degli stessi danni.

Le istanze possono essere inviate tramite mail al sindaco – all’indirizzo sindaco@comune.catanzaro.it – che si farà carico di inoltrarle alla Regione Calabria e a seguire l’iter procedurale. In alternativa, possono essere presentate direttamente all’Ufficio di Gabinetto del sindaco, in via Jannoni, da lunedì a venerdì durante l’abituale orario di apertura.